Если предпримет шаги в Украине – Трамп назвал условия для снятия санкций с РФ

США рассмотрят возможность снятия санкций с России если она предпримет шаги в Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит вопрос снятия санкций с России, если она “предпримет шаги в Украине и Сирии”, передает Reuters.

– Трамп рассказал, что Путин не поднимал в разговоре с ним вопрос санкций США в отношении России, но он рассмотрит вопрос об их снятии, если Россия предпримет шаги в таких областях, как Сирия или Украина, – говорится в сообщении.

По словам Трампа, он не готов принимать решение без подобных шагов со стороны РФ.

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Президент США также рассказал, что он обсуждал с Путиным безопасность Израиля и Сирии, аннексию Крыма и вторжение в Восточную Украину, газопровод Северный поток 2.

К слову, власти США подготовили законопроект о введении новых санкций, которые помешают завершить строительство газопровода Северный поток-2 между Россией и Германией.