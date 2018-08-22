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Экс-адвокат Трампа сделал скандальное заявление в суде

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн на суде под присягой заявил, что по указанию “кандидата на федеральную должность” осуществлял платежи, чтобы повлиять на выборы.

Дональд Трамп

Об этом сообщает Reuters.

По словам федерального судьи, Коэн заявил на судебном заседании, “что заплатил $130 и 150 тыс. двум женщинам с целью повлиять на выборы”.

Таким образом, Майкл Коэн признал себя виновным по восьми пунктам, среди которых – налоговое мошенничество и нарушение финансирования избирательной кампании.

При этом он не назвал имя кандидата. Но адвокат Коэна Ленни Дэвис в Twitter написал, что этим кандидатом был Дональд Трамп.

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– Сегодня он (Коэн) встал и дал показания под присягой, что Дональд Трамп поручил ему совершить преступление, заплатив двум женщинам с целью повлиять на выборы. Если эти платежи были преступлением для Майкла Коэна, то почему они не были преступлением для Дональда Трампа? – отметил адвокат.

Напомним, ранее порнозвезда Сторми Дэниелс заявляла, что Коэн заплатил ей $130 тыс. незадолго до выборов президента США в ноябре 2016 года, чтобы она молчала о сексе с Трампом.

Фото: Al Drago/Getty Images

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