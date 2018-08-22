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Facebook удалил более 600 страниц за дезинформацию

Компания Facebook обнаружила кампании России и Ирана, которые занимались дезинформацией.

Facebook

Руководитель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания удалила 652 страницы, которые были направлены на дезинформацию пользователей, передает Deutsche Welle.

Они контролировались из России и Ирана.

Сообщается о двух кампании, между которыми не было обнаружено связи. Однако в обеих ситуациях использовали подобную тактику – создание сети учетных записей с целью ввести в заблуждение пользователей сети.

Удаленные страницы нацелены на пользователей на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, США и Великобритании.

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Часть страниц была связана с источниками, которые правительство США идентифицировало как военную разведку России. По информации администрации Facebook, деятельность этих аккаунтов была сосредоточена на Украине и Сирии.

К слову, США рассмотрят возможность снятия санкций с России если она сделает шаги в Украине.

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