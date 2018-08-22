Грузия подала иск против РФ в ЕСПЧ

Грузия подала иск против России в Европейский суд по правам человека.

Об этом говорится в заявлении Министерстсва юстиции Грузии.

Россию обвиняют в массовых нарушениях прав человека и преследовании этнических грузин на оккупированной территории Абхазии и Южной Осетии.

По данным Минюста, Грузия представила суду соответствующие доказательства и поставила вопрос об ответственности РФ на оккупированных грузинских территориях и административной практики нарушений прав населения по линии оккупации.

– Требование Грузии заключается в призыве к Европейскому союзу установить ответственность России за нарушение многих статей Европейской конвенции. В частности, организованная оккупация Россией и целенаправленная кампания против населения Грузии нарушает статью 2 Европейской конвенции, статью 3 (запрещение пыток), 5 (право на свободу и безопасность), 8 (право на защиту семейной жизни), – отметили в министерстве.

Также указано, что российские власти не содействуют Грузии в поиске преступников и подозреваемых, скрывающихся на территории РФ.

– Несмотря на преступления, совершенные под российской оккупацией на оккупированных территориях, прокуратура Грузии не имеет возможности полностью выяснить все обстоятельства преступлений и наказать всех виновных. Кроме того, по-прежнему невозможно арестовать подозреваемых, поскольку они находятся на оккупированных территориях, – заявили в ведомстве Грузии.

Читайте: Отравление Скрипаля: Великобритания призывает ЕС ввести санкции против РФ

Как известно, в Грузии уже есть два межгосударственных дела с Россией, которые рассматривались в суде. Решение по первому делу, касающемуся депортации грузинских граждан из России, приняли в пользу Грузии. Второй иск о войне в августе 2008 года пока ожидает решения.