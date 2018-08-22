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Латвия и Эстония намерены взыскать с РФ ущерб за советскую оккупацию

Правительства Латвии и Эстонии хотят взыскать с России ущерб за советскую оккупацию.

Санкції проти РФ

Правительства Латвии и Эстонии выразили намерение добиваться от России взыскания убытков за советскую оккупацию, говорится в совместном заявлении министров юстиции Латвии Дзинтарса Расначса и Эстонии Урмаса Рейнсалу.

Министры отметили длительное сотрудничество между правосудием и международным правом в толковании последствий советской оккупации, с тем чтобы честно увековечить память жертв.

– В связи с этим министры юстиции двух стран в своем заявлении подчеркнули важность сохранения памяти о человеческих потерях, понесенных при советской оккупации, и изучении возможностей выдвинуть требование о возмещении убытков к Российской Федерации как преемницы Советского Союза, – говорится в заявлении .

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К слову, США ввели санкции против двух россиян, одной российской и одной словацкой фирмы в рамках американской программы, направленной против злонамеренной кибердеятельности.

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