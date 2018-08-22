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Манафорт виновен: решение суда присяжных по 8 пунктам

Суд присяжных в американском городе Александрия (штат Вирджиния) признал виновным бывшего главу избирательного штаба Дональда Трампа и экс-советника Виктора Януковича Пола Манафорта по 8 из 18 пунктам обвинения.

Пол Манафорт

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что 5 из 8 обвинений имеют отношение к уклонению от налогов, 1 – недекларирование иностранных банковских счетов, как того требует закон. Еще 2 пункта – по банковскому мошенничеству.

По другим 10 пунктами, по которым присяжные не сумели достичь консенсуса, судья объявил процесс таким, который не состоялся, и отложил их рассмотрение до 29 августа.
Если судья согласится с выводами присяжных, Манафорту в целом грозит до 80 лет заключения.

Президент США Дональд Трамп уже назвал приговор Манафорта “позором” и заявил, что это не имеет ничего общего с “российским заговором”, передает AP.

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Ранее бухгалтер Пола Манафорта призналась в суде, что помогала фальсифицировать документы и финансовые записи.

Фото: Mark Wilson/Getty Images

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