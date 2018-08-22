НАТО объяснило Путину, зачем стягивает войска к границе РФ

НАТО ответило на заявление президента РФ Владимира Путина по поводу действий альянса у границ России.

Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии, Путин заявил, что НАТО увеличивает количество техники и личного состава вблизи границ России.

По его словам, Россия готова обсуждать полеты боевых самолетов с альянсом, в то время как тот отвечает отказом.

– НАТО развернуло военный контингент в количестве 4 тыс. человек в восточной части альянса, чтобы сдерживать возможную агрессию. Этот военный контингент не может сравниться с силами, развернутыми Россией. Напротив, у России есть войска в Украине, Грузии и Молдове против воли их правительств, – цитирует Reuters официального представителя НАТО Оану Лунгеску.

Это также противоречило утверждению Путина о том, что западный военный альянс отказывается обсуждать правила военных полетов с Россией, заявляя, что авиация является проблемой на различных совместных военных форумах.

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– Что касается авиации, мы обсудили безопасность Балтийского моря в Совете Россия-НАТО, – сказала она.

Напомним, действия НАТО в случае наступления РФ на Украину.

Фото: Stefan Redel/Dreamstime.com