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В Мексике разрешили секс в публичных местах

Власти города Гвадалахара в Мексике приняли закон, разрешающий занятие сексом в публичных местах.

Как сообщило 20 августа издание NBC Washington, таким образом власти города рассчитывают, что полиция сосредоточится на борьбе с преступностью.

Гвадалахара считался одним из самых консервативных городов в Мексике. Теперь же, после вступления в силу нового закона, правоохранители не смогут наказывать и штрафовать эксгибиционистов, а также людей, которые занимаются сексом на публике.

Однако если все же половой акт в автомобиле, парке или других общественных местах потревожит местных жителей и те направят жалобу, полиция сможет принять меры.

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– Подобные действия будут расцениваться как административное правонарушение, –– отмечается в законе.

Инициатива властей уже вызвала резонанс среди местных жителей. Одни назвали закон аморальным, другие же изменения поприветствовали.

К слову, Факты ICTV разобрались, можно ли в Украине заниматься сексом в общественных местах.

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