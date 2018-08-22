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Волкер назвал условие для единой Европы

Формирование образа единой Европы возможно только при участии народов Украины и России.

Об этом заявил специальный посланник США по Украине Курт Волкер, пишет Интерфакс-Украина.

– Идея единой и свободной Европы никогда не будет реализована без участия Украины и России. И это не значит – полицейской России, авторитарного Кремля, это значит – России как народа и государства. Они тоже должны быть частью процесса, иначе это никогда не закончится, мы никогда не будем в безопасности, – сказал Волкер на международной конференции по европейской и трансатлантической устойчивости в Вильнюсе.

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По его словам, то, где сейчас находится Запад, “больше напоминает наполовину наполненный стакан, чем наполовину пустой”.

К слову, Волкер напомнил России, что она не может быть империей и иметь хорошие отношения с соседями одновременно.

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