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Спустя 8 лет. РФ разрешила Польше осмотреть обломки самолета Качиньского

Россия удовлетворила запрос компетентных органов Польши и разрешила впервые осмотреть обломки самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского, разбившегося в апреле 2010 года под Смоленском.

Смоленська катастрофа

Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

– Следственным комитетом запрос удовлетворен, и с 3 по 7 сентября 2018 года запланировано производство в присутствии польских представителей дополнительного осмотра вещественных доказательств –  агрегатов, подузлов и конструктивных элементов самолёта  Ту-154М, хранящихся в городе Смоленске, – говорится в сообщении.

Отмечается, что осмотр будет производиться опытными следователями центрального аппарата ведомства с участием сотрудников Главного управления криминалистики с применением всей необходимой для фиксации его хода и результатов криминалистической техники.

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Напомним, месяц назад РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М, в котором в 2010 году под Смоленском разбился президент Польщи Лех Качиньский и ряд польских чиновников.

Фото: Gazeta Polska

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