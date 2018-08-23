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Почему НАТО и РФ никогда не решатся на открытую войну

Ни страны-члены НАТО, ни Россия не заинтересованы в военном противостоянии – это может привести к третьей мировой войне.

Такое мнение в комментарии телеканалу ZIK выразил политический аналитик Андрей Бузаров.

– Члены НАТО не заинтересованы в том, чтобы сейчас были какие-то военные действия на их территории или на какой-то нейтральной территории именно с Россией. Это все средства, проблемы, теоретически это может привести к третьей мировой войне, – пояснил эксперт.

Однако, по его словам, дипломатически и политически мы уже имеем такое противостояние, и доказательство тому – конфликт на Донбассе.

– Это такая реакция Владимира Путина на то, что он когда-то, возможно, испугался, что НАТО может расшириться до границ России, кроме границ, которые уже есть – стран Балтии и Норвегии. Возможно, он испугался и на предупреждение аннексировал Крым и сделал войну на Донбассе буферной зоной между НАТО и РФ, – сказал Бузаров.

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Между тем, американский ученый назвал предположительную дату начала третьей мировой войны.

Фото: Dreamstime.com

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