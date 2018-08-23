Санкции в действии: швейцарский банк заморозил $5 млрд денег РФ

Из-за санкций США против РФ один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse заморозил примерно 5 мильярдов швейцарских франков ($5 млрд), связанных с Россией.

Об этом сообщает Reuters.

Такой шаг Credit Suisse, которому принадлежали самолеты российского олигарха Олега Дерипаски и который предоставлял деньги российскому олигарху Виктору Вексельбергу, подчеркивает страх многих банков перед репрессиями со стороны Вашингтона за их сотрудничество с пидсанкционными российскими физическими лицами и организациями.

Для российской элиты такие шаги могут остановить важный путь финансирования, а также закрыть безопасную гавань для хранения миллиардов рублей их богатства, отмечает агентство.

– Credit Suisse работает с международными регуляторами, где бы они ни работали, чтобы обеспечить соблюдение санкций, включая соблюдение санкций против России, – сказала пресс-секретарь банка, при этом не называя имен владельцев, чьи счета были заморожены.

Долгое время Швейцария, популярная среди богатых россиян за сочетание банковской безопасности, политической стабильности и блестящих горнолыжных курортов, стала одним из важнейших направлений для денег российских олигархов.

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По данным российского центробанка, в 2017 году в Швейцарию поступило около 6,2 млрд долларов или 14% от общего объема российского трансграничного оттока. Это почти в три раза больше, чем поступило в США.

Напомним, 22 августа начинается первый этап новых американских санкций против России, которые были введены из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери.

Фото: Aleksandr Kichigin/Dreamstime.com