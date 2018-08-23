В России резко обвалился рубль

ЦБ РФ установил курс евро на 24 августа в 79,25 рубля. По сравнению с предыдущим днем курс европейской валюты вырос более чем на 1 рубль.
Предыдущий раз официальный курс евро поднимался выше 79 рублей 12 апреля, пишет Meduza.
Официальный курс доллара — 68,52 рубля (+91 копейка). Это максимум с начала апреля 2016 года.
К слову, российская валюта дешевеет с начала августа на фоне сообщений о новых американских санкциях.
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РБК связывает очередное падение с увеличением покупок Банком России валюты для Минфина 20-21 августа.
Напомним, 22 августа начался первый этап новых американских санкций против России, которые были введены из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери.
Фото: Vitaly Iskakov/Dreamstime.com
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