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В Сербии задержали главаря наемников, воевавших на Донбассе

Полиция Сербии задержала Братислава Живковича по подозрению в участии в войне на Донбассе.

ДНР

Полиция Сербии задержала лидера организации Четницкое движение Братислава Живковича по подозрению в организации участия граждан страны в войне на Донбассе на стороне российско-оккупационных войск, сообщает Радио.Свобода.

Граждан Сербии в Украине обвиняют в нападениях на украинские силы в окрестностях Донецка и Луганска.

Подозреваемого задержали на 48 часов, потом ему должны предъявить обвинения.

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За участие в войнах за рубежом уголовный кодекс Сербии предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 5 лет, организаторам участия – от 2 до 10 лет.

К слову, в Германии задержан гражданин России Магомеда-Али С., который собирался совершить теракт со взрывчаткой.

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