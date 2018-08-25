Статую Христа-Искупителя в Рио подсветили цветами украинского флага

По случаю Дня независимости Украины всемирно известную туристическую достопримечательность Рио-де-Жанейро (Бразилия) – статую Христа-Искупителя – подсветили в украинские цвета.

Соответствующее фото появилось на Facebook-странице посольства Украины в Бразилии.

– По случаю 100-летия возрождения Украинской Государственности, 27-й годовщины независимости Украины и национального праздника Бразилии – Дня украинской общины, по просьбе посольства Украины в Бразилии пятый год подряд всемирно туристическая достопримечательность Рио-де-Жанейро – статуя Христа-Искупителя освещена в украинские цвета, – говорится в сообщении.

Читайте: Парад ко Дню независимости с высоты птичьего полета

Кстати, сотрудники посольства Великобритании поздравили Украину с Днем независимости зажигательным украинским народным танцем.