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Статую Христа-Искупителя в Рио подсветили цветами украинского флага

По случаю Дня независимости Украины всемирно известную туристическую достопримечательность Рио-де-Жанейро (Бразилия) – статую Христа-Искупителя – подсветили в украинские цвета.

Статуя Христа-Спасителя у Бразилії

Соответствующее фото появилось на Facebook-странице посольства Украины в Бразилии.

– По случаю 100-летия возрождения Украинской Государственности, 27-й годовщины независимости Украины и национального праздника Бразилии – Дня украинской общины, по просьбе посольства Украины в Бразилии пятый год подряд всемирно туристическая достопримечательность Рио-де-Жанейро – статуя Христа-Искупителя освещена в украинские цвета, – говорится в сообщении.

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Кстати, сотрудники посольства Великобритании поздравили Украину с Днем независимости зажигательным украинским народным танцем.

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