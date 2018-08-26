Похороны Маккейна: где будут прощаться и почему не пустят Трампа

Сенатора Джона Маккейна похоронят в Аннаполисе, в штате Мэриленд.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Республиканской партии, которые участвуют в организации мероприятия.
По данным газеты, прощание с сенатором пройдет в здании законодательной ассамблеи штата Аризона. Место прощания выбрали не случайно, поскольку Маккейн представлял этот штат в конгрессе США на протяжении 35 лет.
О точной дате похорон пока не сообщается.
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Отметим, что Маккейн не захотел, чтобы на его похоронах присутствовал президент США Дональд Трамп.
Напомним, сенатор-республиканец Джон Маккейн умер в возрасте 81 года.
Фото: Getty Images
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