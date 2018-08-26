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Похороны Маккейна: где будут прощаться и почему не пустят Трампа

Сенатора Джона Маккейна похоронят в Аннаполисе, в штате Мэриленд.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Республиканской партии, которые участвуют в организации мероприятия.

По данным газеты, прощание с сенатором пройдет в здании законодательной ассамблеи штата Аризона. Место прощания выбрали не случайно, поскольку Маккейн представлял этот штат в к​онгрессе США на протяжении 35 лет.

О точной дате похорон пока не сообщается.

Читайте: Почему НАТО и РФ никогда не решатся на открытую войну

Отметим, что Маккейн не захотел, чтобы на его похоронах присутствовал президент США Дональд Трамп.

Напомним, сенатор-республиканец Джон Маккейн умер в возрасте 81 года.

Фото: Getty Images

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