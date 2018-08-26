Умер Джон Маккейн

Сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года, сообщило украинское посольство в США.

– Мы скорбим по поводу потери одного из величайших друзей Украины и американского героя сенатора Джона Маккейна. Его огромный вклад в свободу и демократию Украины никогда не будет забыт. Сенатор Маккейн присоединился к украинскому народу на Майдане в Киеве зимой 2013 года, путешествуя на Донбасс в канун нового года 2015, чтобы поднять дух украинских солдат, – говорится в сообщении украинского посольства в США на своей официальной странице в соцсети Facebook в воскресенье ночью.

– Посольство Украины выражает свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям Джона Маккейна. Мы скорбим вместе с вами и американским народом, – говорится в сообщении.

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Напомним, в июле 2017 года у сенатора обнаружили глиобластому во время операции по удалению гематомы из-под глаза. В том же месяце он перенес операцию на мозге и в конце июля вернулся на работу в Сенат США. Несколько дней назад семья сенатора сообщила об отказе от лечения.

Фото: Getty Images