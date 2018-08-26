Украина даст Европе лучшее: 20 главных цитат Маккейна

Вспоминаем важные цитаты друга Украины сенатора Джона Маккейна, который ушел из жизни после борьбы с тяжелой болезнью.

Джон Маккейн был последовательным другом Украины и всегда жестко выступал против России и конкретно главы Кремля Владимира Путина.

Вспоминаем самые острые высказывания Маккейна.

– Мы будем жить с вечным стыдом из-за того, что не дали украинцам оружие, чтобы они себя защитили.

– Президент США не может вести за собой свободный мир, поздравляя диктаторов с победой на фиктивных выборах. Поздравив Путина, президент Трамп оскорбил каждого гражданина России, которому было отказано в праве на честное голосование.

– Страх – это возможность для смелости, а не доказательство трусости.

– Соединенные Штаты Америки должны дать Владимиру Путину и всем прочим агрессорам четкий сигнал, что мы не потерпим нападок на нашу демократию. За последние восемь месяцев какую цену заплатила Россия за вмешательство в наши выборы? Очень невысокую.

– Я не участвую в наблюдении на выборах в воображаемых странах (в ответ на приглашение посетить выборы в “ЛНР”).

– Я оптимист, даже когда дело касается России.

– Лидеры Украины описывают стратегию президента России Владимира Путина как в (компьютерной) игре Pac-Man – укус территории Украины за укусом довольно небольшими порциями, чтобы не вызвать масштабной международной реакции. Но в этот момент должно стать очевидно всем, что Путин не хочет дипломатического решения конфликта. Он стремится доминировать в Украине.

– Россия – бензоколонка, которая маскируется под страну. Это клептократия, коррупция. Это нация, экономика которой опирается исключительно на поставки нефти и газа. Поэтому экономические санкции важны.

– Некоторые люди понимают только одно – силу. ФИФА должна ощутить карающую мощь и ярость наших вооруженных сил… Нет смысла задерживать мелких приспешников, пока лидер ФИФА гуляет на воле. Я буду преследовать Зеппа Блаттера до самых ворот ада.

– Думаю, Россия самая главная сейчас угроза. Более значимая, чем Исламское государство. Я думаю, что ИГ может творить ужасные вещи. Но именно русские попытались уничтожить основу демократии, изменить исход выборов в Америке.

– Слова европейцев ничего не стоят.

– Я могу выразить лишь удовлетворение тем, что “дорогой руководитель” (Ким Чен Ир) присоединился в аду к таким, как Каддафи, бен Ладен, Гитлер и Сталин.

– Лавров – это марионетка бандита и убийцы, который использовал высокоточное российское оружие для ударов по больницам в Алеппо, нарушал права человека по всему региону, вторгся в Украину, забрал Крым. Он действовал самым вопиющим и разбойным образом, и ему нечего было делать в Овальном кабинете.

– Венгрия является нацией на грани сдачи суверенитета неофашистскому диктатору, нацией, которая ложится в постель к Владимиру Путину.

– Россияне заслуживают лучшего, чем Путин… Президент Путин … не верит, что на свободе человеческая природа может подняться над своими слабостями и построить справедливое, мирное и процветающее общество. Или как минимум, он не верит, что это могут сделать граждане России. Поэтому он правит, используя эти слабости, с помощью коррупции, репрессий и насилия. Он правит для себя, но не для вас.

– Дорогой Влад! (обращение к Путину) “Арабская весна” приближается к твоим окрестностям.

– Пришло время вести себя более жестко с Россией. Для США наступило время высказать свое мнение в связи с нарушениями прав человека, приговорами, а также деятельностью этого автократа, полковника КГБ, который продолжает угнетать народ России.

Читайте: Будь смелым, остальное – легко. Кем был Джон Маккейн

– Итак, (президент Ирана Махмуд) Ахмадинежад хочет быть первым иранцем в космосе, а разве он не был там на прошлой неделе? (комментируя запуск Ираном в космос обезьяны).

– Я не думаю, что все эти события (революции) ограничены Ближним Востоком… Этот ветер перемен дует и разносится, и если бы я был Владимиром Путиным, то вел бы себя чуть менее самоуверенно, находясь в Кремле со своей кликой из КГБ.

– Ваша мирная борьбы вдохновила всю страну на перемены. Мы находимся здесь, чтобы поддержать ваше справедливое дело и право изменить свою судьбу свободно, мирно и демократично. И ваша судьба, как мы считаем, находится в объединенной Европе – Украина даст Европе лучшее, и Европа даст лучшее Украине. Америка вместе с вами!

Напомним, сенатор-республиканец Джон Маккейн умер в возрасте 81 года.