Говорили об Украине – Трамп и Меркель провели телефонный разговор

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп обсудили ситуацию в Украине в ходе телефонного разговора.

Об этом сообщил пресс-секретарь Меркель Штеффен Зайберт, пишет пресс-служба немецкого правительства.

Зайберт отметил, что лидеры двух стран говорили об Украине и западных Балканах, не вдаваясь в подробности. Также они обсудили ситуацию в Сирии.

– Переговоры сосредоточены на современных международных проблемах и вопросах торговли. Канцлер и президент разделяют обеспокоенность по поводу развития ситуации в Сирии, в частности гуманитарной ситуации в регионе Идлиб. Россию призывают к сдерживающему влиянию на сирийский режим и предотвращению дальнейшей эскалации, – говорится в заявлении.

Читайте: Путин, заложники и миротворцы – все подробности разговора Порошенко и Меркель

Напомним, о чем говорили Владимир Путин и Ангела Меркель на недавней встрече.