Мы вершим историю – предсмертное послание Маккейна

Сегодня помощник американского сенатора Джона Маккейна Рик Дэвис зачитал предсмертное послание политика.

Об этом сообщает Daily Mail.

– Мы теряем наше величие, когда путаем патриотизм с первобытным соперничеством, которое сеет обиду, ненависть и насилие во всех уголках земного шара. Мы ослабляем его, когда прячемся за стенами, вместо того, чтобы рушить их, когда сомневаемся в силе наших идеалов и не доверяем им быть великой силой перемен, которой они всегда были, – сказано в письме.

Маккейн призвал американцев не впадать в отчаяние из-за трудностей, с которыми сталкивается сейчас страна, и верить в многообещающее будущее и величие США.

New York Post также добавляет, что сенатор сказал, что совершал ошибки и сожалеет о них, однако надеется, что его любовь к Америке перевесит их. Он прибавил, что считает себя самым счастливым человеком на земле, что его жизнь была полна приключений, и что пережитого им хватило бы на десять жизней.

По его словам, он бы не променял ни один день своей жизни на лучший день чьей-то другой жизни. Сенатор выразил также любовь к своей семье и своим соотечетственникам.

– Американцы никогда не уходят. Мы никогда не сдаемся, мы никогда не скроемся от истории. Мы вершим историю. Прощайте, американцы, да благословит вас Бог, и да благословит Бог Америку, – закончил сенатор.

Напомним, Джона Маккейна похоронят 2 сентября на территории Военно-морской академии в Аннаполисе, которую он окончил в 1958 году.

Фото: Christopher Halloran/Dreamstime.com