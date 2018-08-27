Нефтяной скандал: Лукашенко обвинил РФ в срыве договоренностей

Александр Лукашенко упрекнул РФ в отказе перечислять в бюджет Беларуси часть средств от “перетаможки” нефти.

Президент Беларуси Александр Лукашенко упрекает Минфин России в отказе от перечисления в белорусский бюджет части средств от “перетаможки” при реэкспорте российской нефти. Глава государства также считает “ненормальной” инициативу российской стороны об ограничении беспошлинных поставок нефтепродуктов в Беларусь.

– Кто-то из так называемых умных либералов (не буду называть фамилии) в Минфине России увидел, что белорусы уж слишком много получили, и обеднел российский бюджет (. . .), и россияне перестали перечислять часть денежных средств – в нарушение наших договоренностей, – заявил Лукашенко в эфире телеканала Беларусь-1, комментируя встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи 22 августа, пишет Интерфакс-Украина.

Лукашенко пояснил, что договоренности о “перетаможке” 6 млн тонн нефти были достигнуты в период, когда цена нефти составляла $40-50 за баррель.

– А потом нефть подскочила (в цене. – Ред.). И нам в бюджет попало несколько больше денег, чем рассчитывали тогда российские эксперты и российское правительство (. . .) Но у нас подписана договоренность. Ну, так сложилась ситуация, – сказал президент Беларуси.

Читайте: В России резко обвалился рубль

Он подчеркнул, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным эта тема была одной из основных.

– Это же не какие-то подарки Беларуси со стороны России. За этим же кроются ответные наши услуги для Российской Федерации. Я могу перечислить, начиная от военных баз и прочее, транзита, границ и оборонных вопросов. То есть это не бесплатно. Это не подарки. Но вот – нарушение. Мы и обсуждали. Так нельзя поступать. Если есть вопрос, давайте будем садиться и обсуждать эти проблемы, – сказал Лукашенко.

Как сообщалось, Лукашенко прокомментировал возможность “присоединения” Беларуси к Российской Федерации.