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Пропустит выборы: в Москве арестовали Навального

Тверской суд Москвы арестовал российского политика и общественного деятеля Алексея Навального на 30 суток из-за организации акции в поддержку “забастовки избирателей”, которая состоялась 28 января.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш на своей странице в Twitter.

Таким образом Алексей Навальный пропустит единый день голосования в РФ, который пройдет 9 сентября.

Также активист пропустит назначенную на этот день всероссийскую акцию против повышения пенсионного возраста.

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С учетом срока задержания политик проведет под арестом 27 суток, поскольку ему в зачет пойдут два дня в августе и несколько часов в январе, пояснил РБК юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Напомним, как Навальный поднял акцию протеста против повышения пенсионного возраста в РФ.

Фото: Кира Ярмыш

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