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Протесты в Молдове: митинг в центре Кишинева жестко зачистили

Полиция разогнала участников антиправительственного протеста, которые остались ночевать возле памятника в центре Кишинева.

Днем 26 августа тысячи людей вышли на антиправительственный митинг в центре столицы Молдовы. Однако уже под утро 27 августа правоохранители разогнали антиправительственный протест в центре Кишинева.

Как сообщает молдавское издание NewsMaker, участников митинга разогнали примерно в 6-7 утра понедельника.

По словам активистов, около 5 утра к площади приехало 15 автобусов полиции, они перекрыли движение в центре города и окружили протестующих, которые сидели возле памятника Штефану чел Маре.

Правоохранители зачитали распоряжение мэрии, в котором говорилось, что якобы 27 августа здесь запланировано проведение мероприятий.

Один из лидеров протестной акции заместитель председателя партии Платформа достоинства и правды Александр Слусарь отметил, что протестующим пригрозили, если они не уйдут с площади добровольно, будет проведена “насильственная эвакуация”.

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После этого более полусотни протестующих взялись за руки, а полицейские стали по одному выдергивать людей из “цепи”.

Напомним, Украина, Грузия и Молдова подписали заявление о создании Межпарламентской ассамблеи.

Фото: twitter.com/cristivlas

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