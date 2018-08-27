Путинских хакеров поймали при атаках на Вселенский патриархат

Российские хакеры Fancy Bear пытались получить доступ к электронной переписке верховных помощников Вселенского Патриарха Варфоломея I.

Российские хакеры много лет пытались получить доступ к электронным письмам высоких православных церквей в мире, в том числе Вселенского патриарха Варфоломея.

Об этом пишет Associated Press.

Атаки осуществляла хакерская группировка Fancy Bear, которую связывают со спецслужбами России.

Сам Варфоломей не использует электронную почту, однако ею активно пользуются его помощники, учетные записи которых пытались взломать хакеры. Все они занимались вопросом предоставления томоса об автокефалии для Украины.

Associated Press ссылается на почти 5 тысяч адресов электронной почты, которые в качестве доказательств были представлены компанией Secureworks. Они свидетельствуют об атаках, которые осуществлялись в течение 2015-2016 годов.

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По данным агентства, попытки скомпрометировать Вселенский патриархат не прекращаются до сих пор.

Как отмечает AP, нацеленность на церковных чиновников демонстрирует широкую сеть, которую создали хакеры.

Как сообщалось, Патриарх Варфоломей подтвердил намерение предоставить украинской церкви автокефалию.