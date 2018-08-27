Санкции из ада: останется ли Россия без доллара и что будет с рублем

Рубль начал свои опасные танцы, а Вашингтон готовит для Москвы новые чувствительные санкции. По сообщениям кремлевских СМИ, они могут убить российскую валюту уже к концу этого года.

27 августа начинает действовать первый этап новых санкций. Наказание за химическую атаку на Скрипаля в британском Солсбери. Вашингтон ограничивает экспорт в Россию продукции военного назначения и оборудования для нефтегазового сектора.

Но это только начало. Второй этап будет значительно мощнее и вступит в силу через три месяца. Если Россия не предоставит гарантий больше не использовать химическое оружие и не допустит на свою территорию международных экспертов для проверки.

Полный запрет любого экспорта американских товаров в Россию, кроме продовольствия и табу на импорт российской продукции.

Санкции фактически имеют неограниченный срок действия, если Россия не изменит правила игры. Это заявил в Киеве советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Но эксперты говорят, что паника на рынках и российский рубль, который на этой неделе пробил двухлетнее дно – это реакция на законопроект нескольких американских сенаторов, которые уже успели назвать санкциями из ада.

Россию могут официально признать страной-спонсором международного терроризма и наложить эмбарго на поставки нефти и газа. То есть фактически приравнять к таким изгоям как Иран и КНДР.

Но настоящим нокаутом для российской экономики может стать ограничение на открытие долларовых счетов государственным банкам.

Между тем своеобразный ответ Чемберлену подготовил российский Минфин. Там намерены перевести расчеты с зарубежными компаниями с доллара на национальные валюты.

Невероятное давление политического истеблишмента внутри страны относительно возможного сговора с русскими и вмешательства в американские выборы, заставляет администрацию Трампа двигаться в антикремлевский фарватер.

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Это может сработать на фоне растущей вражды Берлина и Вашингтона по газопроводу Северный поток-2. Администрация Трампа завершает работу над санкционным пакетом против компаний, участвующих в строительстве газопровода. В то же время Путин начал откровенно заигрывать с Меркель на трубе.

Между тем, сам Трамп не исключает понижения санкционного давления в обмен на российские уступки в сирийском и украинском вопросах.

Кремлевские СМИ, похоже, поспешили заявить о новой любви Меркель и Путина. На этой неделе канцлер во время визита в Тбилиси заявила, что Москва должна вывести свои войска с грузинской территории. Это также касается и Украины.

Уже сейчас очевидно, что в случае принятия адского законопроекта американских сенаторов, между Москвой и Вашингтоном начнется полноценная холодная война с невероятными экономическими потерями для России. И болезненным ударом для ЕС, все больше стран открыто заявляют о необходимости перезагрузки отношений с Кремлем.

Ранее сообщалось, что 22 августа должен был начаться первый этап новых американских санкций против России, но введение в действие отложили до 27 августа.