PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Выпрыгнули из лодки и карабкались по камням: полсотни мигрантов "взяли штурмом" пляж в Испании/

Выпрыгнули из лодки и карабкались по камням: полсотни мигрантов “взяли штурмом” пляж в Испании

В сети появилось видео, на котором 50 мигрантов штурмуют переполненный туристами пляж Барроса в Испании.

Инцидент произошел 26 августа примерно в 15.30 на курорте Коста-де-ла-Лус, сообщает Daily Mail.

На видео видно, как резиновая лодка с около 50 мигрантами пристает к южному побережью Испании.

Беженцы бросаются в сторону пятизвездочного отеля Sancti Petri Melia Hotel, чтобы подняться по скалам.

– Они очень быстро выпрыгнули из лодки и сразу же побежали карабкаться по камням, – рассказывает очевидец.

Читайте: Украину ждет наплыв мигрантов – Госпогранслужба

Позже выяснилось, что правоохранительным органам удалось перехватить 25 мигрантов, 19 из которых были несовершеннолетними. Все они оказались гражданами Марокко.

Никто из задержанных не был арестован, поскольку они не совершили преступления. Ими займутся по-разному, в зависимости от того, они взрослые или несовершеннолетние.

К слову, недавно лидеры ЕС договорились о единой политике по приему беженцев.

Фото: Скриншот видео/Daily Mail

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Лунин перешел в Леганес – официально
Спека
Убийственная жара: в Испании погибли 23 человека
Обвал платформи в Іспанії
На фестивале O Marisquino в Испании обвалилась платформа – более 100 пострадавших
Меланія Трамп
Родители Мелании Трамп получили американское гражданство
Затримання мафіозі
В Испании задержали влиятельного российского мафиози
С ЧМ по футболу в Европу. Украина объявила охоту на нелегалов
Відомого українського музиканта засудили у Греції до 180 років тюрми – ЗМІ
Известного украинского музыканта приговорили в Греции к 180 годам тюрьмы – СМИ
Прикордонники
Украину ждет наплыв мигрантов – Госпогранслужба
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка