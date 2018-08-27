Выпрыгнули из лодки и карабкались по камням: полсотни мигрантов “взяли штурмом” пляж в Испании

В сети появилось видео, на котором 50 мигрантов штурмуют переполненный туристами пляж Барроса в Испании.

Инцидент произошел 26 августа примерно в 15.30 на курорте Коста-де-ла-Лус, сообщает Daily Mail.

На видео видно, как резиновая лодка с около 50 мигрантами пристает к южному побережью Испании.

Беженцы бросаются в сторону пятизвездочного отеля Sancti Petri Melia Hotel, чтобы подняться по скалам.

– Они очень быстро выпрыгнули из лодки и сразу же побежали карабкаться по камням, – рассказывает очевидец.

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Позже выяснилось, что правоохранительным органам удалось перехватить 25 мигрантов, 19 из которых были несовершеннолетними. Все они оказались гражданами Марокко.

Никто из задержанных не был арестован, поскольку они не совершили преступления. Ими займутся по-разному, в зависимости от того, они взрослые или несовершеннолетние.

К слову, недавно лидеры ЕС договорились о единой политике по приему беженцев.

Фото: Скриншот видео/Daily Mail