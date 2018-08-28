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Дуров разблокирует Telegram? Чьи телефоны и IP-адреса раскроют и почему

Мессенджер Telegram согласился выдавать российским спецслужбам данные пользователей, подозреваемых в терроризме – если есть соответствующее решение суда.

Telegram

Об этом сообщается на сайте Telegram в разделе политика конфиденциальности.

– Если Telegram получает судебное решение, которое подтверждает, что вы подозреваетесь в терроризме, мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона для компетентных органов. До сих такого не случалось, – говорится в сообщении.

В то же время представители Telegram заверяют, что мессенджер не станет предоставлять переписку и ключи для дешифровки сообщений.

– Павел Дуров всегда говорил, что переписка не будет предоставляться никаким властям никаких стран, – сообщил Интерфаксу глава международной правозащитной группы Агора Павел Чиков.

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Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegramна территории России.

Фото: Getty Images

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