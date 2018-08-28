Конец соглашения NAFTA: США и Мексика договорились о торговле

США и Мексика договорились об изменении Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и рассчитывают приступить к переговорам с Канадой.

Об этом сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп назвал соглашение с Мексикой “очень хорошим”.

По его словам, эта договоренность означает конец соглашения NAFTA, частью которой также является Канада.

Трамп заявил, что отменит NAFTA, потому что это название “имеет негативную окраску”.

Лидеры США и Мексики сообщили, что незамедлительно начнут переговоры с Канадой о новых условиях зоны свободной торговли.

При этом Трамп заявил, что введет пошлины на канадские автомобили, если не удастся достичь трехстороннего соглашения.

– Честно говоря, самое простое, что мы можем сделать, – это ввести пошлины на их автомобили, – сказал президент США.

Пресс-секретарь министра иностранных дел Канады Христи Фриланд заявила, что Канада готова к переговорам, но подпишет новое соглашение только в том случае, если оно будет выгодно для страны.

К слову, из-за этих переговоров отменили визит Христи Фриланд в Украину, который должен был состояться сегодня.

Напомним, NAFTA – одна из крупнейших в мире зон свободной торговли, созданная тремя странами в 1994 году.

Соглашение обеспечивает фактически беспрепятственное движение товаров и услуг между США, Мексикой и Канадой.

Ранее Факты ICTV писали, что Канада ежегодно будет предоставлять Украине $50 млн в течение 5 лет.

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