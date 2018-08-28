Лимонов – Нам мало Путина, нам мало Крыма! Нам нужен Донбасс целиком!

Русский писатель и политический деятель Эдуард Лимонов, который провел свое детство в Харькове, рассказал в интервью программе Вдудь о своем отношении к президенту России Владимиру Путину.

В России Эдуарда Лимонова связывают с политикой фашизма и экстремизма, но, тем не менее, российские власти часто используют публициста в целях пропаганды. В свое время Лимонов жил во Франции, а после распада Советского Союза вернулся в Россию. В 2012-м году Лимонов намеревался принять участие в президентских выборах, однако ЦИК ему отказал.

Не так давно Лимонов дал интервью авторской программе на центральном российском телевидении Владимира Познера, однако цензура запретила выпустить интервью на широкие экраны. В интервью Юрию Дудю Лимонов затронул темы Крыма, Донбасса и своего отношения к Путину.

– Всю жизнь политической России вы были против Путина. Сейчас складывается ощущение, что это уже не так…

– Мы были авторами лозунга “Россия без Путина”, с которым сейчас ходят полудурки-либералы, не понимая, что многое уже изменилось, и Путин не стал лучше, но что-то он сделал. Благодаря “Крымнаш” он останется в сердцах русского народа. Это факт. Всё остальное забудется к чертовой матери.

Но сейчас всё перевернулось. Нам мало Путина, мало Крыма! Нам нужен северный Казахстан, нам нужен Донбасс целиком. Поэтому лозунг “Россия без Путина” глупо выглядит сейчас. Путин не управляет Россией единолично. Он как бы фронтмен. Управляют Россией около 30-ти кланов ( ВИДЕО).

– До какого года будет править Россией Путин?

– Я думаю, что его царствование кончается. Я не Каспаров, который давал прогнозы. Это невозможно. Мы в конце царствования Путина. Преемника у него нет, и это, возможно, большое несчастье всех нас (граждан России – Авт.). Он мог бы быть намного хуже.