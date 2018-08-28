Место цыган в Европе: как живут и кто помогает

Основная проблема не в самих ромах, а в отношении к ним.

Обшарпанные панельные дома, разруха и горы мусора. Район Луник 9 в словацком городе Кошице – крупнейшее поселение цыган в Европе. Здесь их проживает более 6 тыс.

Ромов сюда переселили из кибиток еще в 90-х – в надежде, что они станут более цивилизованными. Но город получил многоэтажный цыганский табор.

Сюда не ходит общественный транспорт. Местные жители отделились от ромов стеной. Но это проблемы не решает – вместе с ростом населения увеличивается и преступность.

Поселок Спишский Гргов на востоке Словакии – цветные домики, чистенькие улицы, повсюду цветники, современные скульптуры. Прямо Швейцария. На первый взгляд так и не скажешь, что здесь живет большая община ромов.

Ситуация изменилась после избрания сельским головой Владимира Лядецкого. Бывший айти специалист начал с того, что создал за коммунальные деньги фирму, которая трудоустроила местных цыган.

Все дети с детства ходят в муниципальные школы. К удивлению неплохо владеют английским.

Ромы здесь не похожи на других. В Спишском Гргове практически нет многодетных семей, отсутствует преступность и пьянство.

По подобному сценарию в Словакии пытаются интегрировать к обычной жизни и других цыган. А их здесь – более 400 тыс. человек, а это почти 8% населения. Это больше, чем в Украине.

Еще более изолированно чувствуют себя цыгане в странах Старой Европы. Там мало тех, кто живет на одном месте. Ромы ведут преимущественно кочевой образ жизни.

Во Франции, к примеру, столкнулись с массовым наплывом ромов после присоединения к Евросоюзу Румынии и Болгарии.

Во французском Страсбурге нашли выход. Ромов стали селить в специальные центры. Там сначала их учат французскому.

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Далее помогают получить образование и искать работу. Такие бонусы заставили ромов осесть на одном месте. В регионе почти не осталось стихийных лагерей.

Александр Мушинка профессор университета в словацком городе Прешов исследует цыганский вопрос уже много лет. По его мнению, основная проблема не в самих ромах, а в отношении к ним.

Чтобы уменьшить градус этой социальной напряженности вскоре в Словакии появятся целые городки для цыган. Там построят модульные домики.

По мнению властей, цыгане должны почувствовать себя хозяевами, ответственными за жилье. Это должно стать толчком для жизни на одном месте и поиска работы.

И, похоже, это работает. Мы приехали в городок Гиралтовце посреди дня. Дома только женщины и дети. Все мужчины на работе. Надо зарабатывать не только на горячую воду и электроэнергию, но и на интернет и телевизор. Ведь к хорошему очень быстро привыкаешь.

К слову, в Ужгороде цыган учат писать и читать на украинском.