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Российская бронетехника под Братиславой: что “волки” Путина спрятали в стране НАТО

Российский байкерский клуб, принимавший участие в аннексии Крыма и войне на Донбассе теперь обустраивает штаб-квартиру в Словакии.

База Ночных волков размещается всего в пятидесяти километрах от столицы Словакии – подальше от человеческих глаз. По дороге к базе Ночных волков видно билборд. Так активисты протестуют против размещения в стране Европейского союза сторонников Путина. Долна Крупа – это село, в котором разместилась база Ночных волков. Здесь каждый знает, где искать байкеров. Штаб-квартира не в самом селе – а на его окраине. Здесь раньше была ферма. В сельской пивной хорошо помнят – ее бычки и коровы славились на всю страну.

Территорию купил словацкий байкер Йозеф Гамбалек. Он – сторонник Путина. На одном из фото он стоит неподалеку от российского президента и Александра Залдастанова по прозвищу хирург, возглавляющий байкерский клуб Ночные Волки. Залдастанов запомнился тем, что из рук Путина получил награду за взятие Крыма. А также несколькими громкими провокациями. В частности так называемыми походами на Берлин, пропагандируя идеи “Русского мира”. Залдастанову уже запрещен въезд в США, Канаду и нескольких стран ЕС. В Словакии Ночные волки тесно сотрудничают с организацией Словацкие пленники. Она известна своими пророссийскими настроениями. Ее активисты воюют на Донбассе на стороне боевиков.

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С помощью изображения с квадрокоптера становится понятно, что на базе Ночных волков, там где раньше стояла военная техника, сейчас пусто – остались только трейлеры. Похоже, протесты словацких активистов и внимание властей напугали Ночных волков и они вывезли машины. Позади центра видно тренировочную площадку. Там остались следы от тяжелой двухколесной техники, на которой возможно и проводили тренировки.

Словацкие власти будут расследовать, как фермерское хозяйство стало вдруг штабом Ночных волков. Похоже, попытка создать европейский центр кремлевских ночных волков в Словакии провалилась.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Путин в Севастополе встретился с байкерами.

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