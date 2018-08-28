Санкции против России: какие последствия и к чему они приведут

27 августа новые “адские” санкции США против России ввели в действие, и они грозят еще сильнее пошатнуть состояние дел в РФ.

Факты ICTV разобрались, к чему уже привели международные санкции против России, и какой ущерб может нанести новый этап санкций.

Что уже сделали санкции с РФ

Международные санкции против России впервые ввели в 2014 году для того, чтобы страна прекратила агрессию против Украины.

Всего санкции были введены 41 страной мира, среди которых США, Канада, Австралия, страны ЕС.

Первый этап начался в марте 2014 года, когда Евросоюз прекратил переговоры с РФ о смягчении визового режима и подготовку к саммиту тогда еще G8, в котором должна была брать участие страна-агрессор.

Через несколько дней вышел указ президента США с перечнем лиц и организаций, которые причастны к оккупации Крыма и Донбасса Россией.

В середине марта 2014 года, когда ситуация накалилась еще сильнее, начался второй этап санкций, который не только запрещал въезд в страны ЕС и США отдельных чиновников, но и замораживал активы. Практически за одну неделю десятки стран мира ограничили въезд многим гражданам России и заморозили их активы на своей территории.

Спустя месяц, когда стало ясно, что Россия не пытается исправить ситуацию с агрессией со своей стороны, США ввели дополнительные санкции против семерых депутатов Госдумы РФ и заморозили активы 17 компаний, приближенных к президенту России Владимиру Путину. Также была запрещена поставка товаров, которые Россия могла использовать в военных целях.

Через день, 29 апреля, дополнительные санкции ввели Европейский союз, Канада и Япония.

16 июля американские санкции приобретают еще более угрожающий характер, поскольку вводятся против ряда компаний военно-промышленного комплекса РФ (Алмаз-Антей, концерн Калашников, Уралвагонзавод) и нафтогазового сектора (Новатек, Роснефть, Газпромбанк, Внешэкономбанк).

17 июля вечером появляется информация о том, что в небе над Донецкой областью террористы так называемой “ДНР” сбили малазийский Боинг, в результате чего погибли 298 человек. После этого санкции Евросоюза в отношении России резко усилились.

Уже 25 июля под новые санкции Евросоюза попадает множество российских чиновников, а также террористические группировки “ЛНР” и “ДНР” и все связанные с ними “организации”.

С этого момента начинается так называемый Третий этап санкций, который продолжается и по сегодняшний день. Поскольку санкции расширялись и продлялись несколько раз, предлагаю, в дальнейшем, сосредоточиться на самых главных санкциях со стороны США.

До конца 2014 года американцы ограничивают экспорт товаров и технологий для нафтовых проектов РФ, официально ступает в действие решение о лишении России торговых льгот, запрещается поставлять радиационно стойкие компоненты, которые используют в приборах для регистрации излучения.

В марте 2015 года Америка решает расширить список санкций

Она вносит в него российскую просепаратистскую организацию Евразийский союз молодежи, Российский национальный коммерческий банк, а также нескольких бывших чиновников администрации Януковича.

За 2015 год были введены дополнительные санкции, под которые попали компании Газпром, Лукойл, Транснафта, Газпром нафта і Сургутнафтогаз. Также новые санкции охватили 12 функционеров так называемых “ЛНР” и “ДНР”, 22 компании из оккупированного Крыма, 84 российские компании.

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В 2016 году под санкции США попали КБ Кунцево, 150-й авиаремонтный завод из Калининграда, Мостотрест і СГМ-мост, дочерние компаний Алмаз-Антей, Крымские порты, Крымская железная дорога. Также активы лиц и организаций из черного списка были заморожены на территории США.

В 2017 году новыми санкциями президент США Дональд Трамп прировнял Россию к Северной Корее. За этот год Америка ограничила выдачу немиграционных виз россиянам и внесла в санкционный список оборонные предприятия Новатор и Титан-Баррикады.

В начале 2018 года терпение США начало заканчиваться и в конце января появился Кремлевский список, в котором находились 114 российских чиновников и 96 приближенных к Путину олигархов.

Кроме того, все остальные санкции продлили еще на год, и были введены финансовые санкции против 38 лиц и учреждений РФ за попытку разрушить устрой в демократических странах.

К чему же привели эти санкции? Россия разозлилась и начала вводить различные антисанкции, которые, во многих случаях привели к негативным последствиям для страны. К примеру, в 2015 году антисанкции РФ привели к тому, что экспорт сельхозпродукции из стран Евросоюза вырос на 5%. Потерю российского рынка компенсировали тем, что увеличили экспорт мясной продукции в США, Гонконг, Китай и другие страны.

Иногда антисанкции приводили к неожиданным действиям со стороны тех стран, против которых они использовались. В Польше в ответ на эмбарго на ввоз большинства овощей и фруктов в обществе появился флешмоб, который назывался Съешь яблоко на зло Путину.

Хотя на РосТВ рассказывают, что “санкции всей стране ни по чем”, реальность является немного другой.

Так, единственный российский лоукостер был вынужден приостановить свою работу, попав под санкции из-за рейсов в оккупированный Крым. До 1 января 2016 года был принят мораторий на перечисление пенсионных накоплений граждан в управляющие компании и в негосударственные фонды. На фоне санкций также начал резко дешеветь рубль.

В 2016 году в России заявили, что страна потеряла около $200 млрд из-за санкций. А в 2018 году в РФ пришлось ликвидировать резервный фонд, поскольку он был потрачен на покрытие дефицита госбюджета в предыдущие годы. Кроме того, возрос и внутренний долг страны и на 2017 год он составлял 7,47 трлн рублей.

Но сейчас Россию ожидают большие проблемы из-за новых санкций Америки.

Куда целят новые санкции

Новый пакет “адских” санкций США был введен из-за причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. В нем предусмотрено прекращение кредитования России и предоставления любой финансовой помощи от государственных структур Америки.

Также России перестанут продавать любые товары оборонного предназначения, строительных и проектных услуг. Будут недоступны лицензии на экспорт в РФ любых товаров, которые входят в список вооружения США и товаров, которые могут угрожать национальной безопасности.

Последствия таких санкций для России могут быть весьма плачевными

Уже за несколько дней до их введения один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse заморозил примерно 5 млрд швейцарских франков ($5 млрд), связанных с Россией.

Американские аналитики считают, что новые санкции могут не сразу привести к желаемому результату, однако России стоит ожидать первый основной удар в район денежно-кредитной политики страны.

Например, Банк России может замедлить снижение процентной ставки или же увеличить ее из-за риска возрастания прогноза по инфляции и ослабления рубля.

Исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства говорит о том, что новые санкции США против России могут привести к оттоку около 10% инвесторов российских суверенных долговых бумаг.

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Больше всего уйдет инвесторов, которые находятся в американской юрисдикции. Также отмечается, что снижение спроса на российские государственные облигации можно было наблюдать уже после санкций, введенных в апреле 2018 года.

Какие санкции еще могут ввести

Однако это не все проблемы, с которыми предстоит столкнуться России в ближайшем будущем.

Первую волну новых санкций можно назвать предупреждением. После их введения Россия должна в ближайшие 3 месяца доказать, что не собирается больше использовать химическое и биологическое оружие. Если же страна этого не сделает, то ее ожидает “второй раунд” санкций, который станет намного жестче.

Он предусматривает полное прекращение дипломатических отношений между Россией и США. В таком случае будет действовать запрет на экспорт в РФ любых американских товаров, кроме продовольствия. Также США прекратят импорт российских товаров, включая любые нефтепродукты и саму нефть.

Также обсуждаются возможности заблокировать программы международных финансовых организаций и лишить возможности посадки в США самолетов, которые контролируются правительством России.

Как и ранее, моментальных последствий от таких санкций для России не будет, но долго ждать не придется. По оценкам аналитиков первым в таком случае пострадает российский бизнес, ведь лишится многих партнеров. А после этого и другие международные партнеры не захотят иметь дело с ним. Чтобы жить в такой «консервации» у РФ есть определенный запас золотовалютных запасов, которого может хватить приблизительно на 2 года. Но сейчас никто не берется давать прогнозов касательно того, что будет в том случае, если они закончатся.

Напоследок стоит сказать, что Россия уже готовит свои антисанкции. Однако это может только привести к негативным последствиям для страны и ее жителей.

К слову, власти США подготовили законопроект о введении новых санкций, которые помешают завершить строительство газопровода Северный поток-2 между Россией и Германией.

Владислав Бомбела