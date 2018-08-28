Отработка ввода войск. РФ объявила о самых масштабных учениях с 1981-го

В России с 11 по 15 сентября пройдут крупнейшие с 1981 года военные учения Восток 2018, в которых задействуют около 300 тыс. военных и более тысячи самолетов и вертолетов.

Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

– Они повторяют в чем-то Запад-81, но, пожалуй, в чем-то еще масштабнее. Почти 300 тыс. военнослужащих, больше тысячи летательных аппаратов, на почти всех полигонах Восточного и Центрального военных округов, естественно, Северный флот, Тихоокеанский флот, полностью задействованы ВДВ, – сказал он.

По его словам, к маневрах также будут задействованы 36 тыс. единиц наземной техники – БТРы, танки и БМП.

В одном из этапов учений будут принимать участие подразделения Монголии и Китая.

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Напомним, учения Запад 81 проходили в сентябре 1981 года в Беларуси, Прибалтике и Украине. Во время учений десятки тысяч советских военнослужащих отрабатывали ввод войск на территорию Польши.

К слову, во время учений Запад 2017 российская армия отработала условное нанесение ядерного удара.

Фото: mil.ru