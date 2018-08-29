PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Глава ФИФА подарил Трампу красную карточку/

Глава ФИФА подарил Трампу красную карточку

Инфантино и Трамп обсудили подготовку к Чемпионату мира по футболу 2026 года.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп говорили о футбольном чемпионате, который США будут проводить совместно с Мексикой и Канадой. Во время встречи Инфантино подарил Трампу желтую и красную карточки футбольного арбитра, сообщает Foxnews.

– Это может быть полезным для вас. Судьи в футболе имеют желтые и красные карточки. Желтая карточка – это предупреждение, – рассказал Инфантино. Затем он достал красную карточку и объяснил, что ее нужно использовать, “если вы хотите выгнать кого-нибудь”.

Читайте: Инвестор Северного потока-2 испугался санкций США

Трамп взял красную карточку в руки и сделал вид, что бросает ее. Затем он показал ее журналистам.

– Очень хорошо. Мне нравится, – подчеркнул президент США.

Напомним, Трамп заявил, что уважает сенатора Джона Маккейна и не поедет на его похороны.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Я уважаю Маккейна: Трамп почтил память сенатора
Говорили об Украине – Трамп и Меркель провели телефонный разговор
Битва продолжается. Изменится ли курс США по Украине после ухода Маккейна
Трамп запретил Белому дому называть Маккейна героем – The Washington Post
США будут стоять рядом: поздравление Трампа с Днем независимости Украины
Дональд Трамп
Экс-адвокат Трампа сделал скандальное заявление в суде
Дональд Трамп
Если предпримет шаги в Украине – Трамп назвал условия для снятия санкций с РФ
ФИФА “отменила” коррупцию
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка