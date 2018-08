Глава ФИФА подарил Трампу красную карточку

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп говорили о футбольном чемпионате, который США будут проводить совместно с Мексикой и Канадой. Во время встречи Инфантино подарил Трампу желтую и красную карточки футбольного арбитра, сообщает Foxnews.

– Это может быть полезным для вас. Судьи в футболе имеют желтые и красные карточки. Желтая карточка – это предупреждение, – рассказал Инфантино. Затем он достал красную карточку и объяснил, что ее нужно использовать, “если вы хотите выгнать кого-нибудь”.

Читайте: Инвестор Северного потока-2 испугался санкций США

Трамп взял красную карточку в руки и сделал вид, что бросает ее. Затем он показал ее журналистам.

– Очень хорошо. Мне нравится, – подчеркнул президент США.

FIFA president Gianni Infantino gave @POTUS a yellow and red card during a meeting at the @WhiteHouse Tuesday pic.twitter.com/8iTnA5feZu

— Fox News (@FoxNews) 28 августа 2018 г.