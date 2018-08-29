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Инвестор Северного потока-2 испугался санкций США

Инвестор Северного потока-2 немецкий энергетический концерн Uniper сообщил, что не может допустить введения против себя санкций США.

Немецкий энергетический концерн Uniper сообщил, что может отказаться от участия в строительстве газопровода Северный поток-2, в котором выступает инвестором, из-за опасений попасть под санкции США.

Об этом заявил член правления компании Кристофер Дельбрюк, слова которого приводит немецкое агентство Finanz Nachrichten.

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– Конечно, Uniper не может рисковать, чтобы нас действительно подвергли американским санкциям. В этом случае нас бы исключили из платежного оборота, мы больше не могли бы использовать американский доллар в торговых операциях, — сказал Дельбрюк.

Как сообщалось, в США завершают работу над законопроектом о санкциях против компаний, которые принимают участие в строительстве газопровода Северный поток-2.

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