Восток-2018 – это подготовка РФ к мировой войне – эксперт

Россия уже по меньшей мере пять лет готовится к мировой войне, которая должна скоро начаться. Главный враг – США, а также ее союзники и сателлиты вроде Украины, уверен эксперт.

Крупнейшие военные учения Восток-2018, которые пройдут в Центральном и Восточном военных округах РФ говорят об активной подготовке Кремля к мировой войне, заявил Апострофу российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.

– В связи с учениями Восток-2018 готовиться следует всем: это непосредственная подготовка (России. – Ред.) к мировой войне. Официально Россия уже по меньшей мере пять лет готовится к мировой войне, которая должна скоро начаться.

Такова оценка угроз Генеральным штабом РФ: нарастает угроза войны, либо глобальной ядерной, либо серии крупных региональных войн вроде общеевропейской.

Российские военные предполагают нападение со всех сторон, строят периметр обороны на всех направлениях. Но главный враг, конечно, – Америка, а также ее союзники и сателлиты вроде Украины.

По количеству мобилизованных сил – 300 тысяч человек – ясно, что это подготовка к глобальной войне. Столько людей не нужно для какого-то локального конфликта, – уверен он.

Фельгенгауэр отметил, что эти учения более масштабные, чем самые крупные советские учения Запад-1981, когда предполагалось, что мировая война начнется в любую секунду.

Читайте: Почему НАТО и РФ никогда не решатся на открытую войну

Эксперт также напомнил, что Россия всегда действовала “только оборонительно”, уже 500 лет.

Поэтому в результате “справедливых и оборонительных” войн ее территория увеличилась в 50 раз по сравнению с размером маленького Московского княжества.

– Лучшая защита для Кремля – это нападение. И Россия как всегда планирует войну со всем земным шаром, – добавил он.