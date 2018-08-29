Суд в Амстердаме арестовал акции Газпрома в Голубом потоке

Окружной суд Амстердама 30 мая арестовал акции оператора газопровода Голубой поток, которые принадлежат Газпрому, по иску НАК Нафтогаз Украины.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на отчет Газпрома.

– В настоящий момент ПАО Газпром оспаривает в судах Швейцарии, Нидерландов и Великобритании действия НАК Нафтогаз Украины по признанию и приведению в исполнение арбитражного решения от 28 февраля 2018 года, в том числе обеспечительные меры, – говорится в отчете российской компании.

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Арест также наложили на погашение задолженности Голубого потока перед Газпромом.

Голубой поток – это проект морского газопровода из России в Турцию.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал Газпром доплатить Нафтогазу 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Ранее были арестованы голландские активы ПАО Газпром.

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