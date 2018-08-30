Принц Гарри спел со сцены театра

Принц Гарри и Меган Маркл удивили публику появлением на светском мероприятии. Герцогиня нарушила протокол дресс-кодом, а ее муж – спел со сцены.

Принц Гарри и Меган Маркл посетили благотворительный показ мюзикла Гамильтон в лондонском театре Victoria Palace.

Герцогиня появилась на публике в мини-платье, продемонстрировав свои ноги.

Дресс-код позволяет представительницам королевской семьи носить платья чуть выше колен, однако Меган превысила допустимую норму на несколько сантиметров.

Кроме того, V-образный вырез платья Маркл был слишком глубоким, хотя и не демонстрировал ничего лишнего.

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Не остался без внимания также принц Гарри. Он поднялся на сцену вместе с авторами мюзикла, чтобы произнести речь.

Правда перед этим спел несколько тактов из песни, которую исполнял персонаж мюзикла король Георг III.