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Принц Гарри спел со сцены театра

Принц Гарри и Меган Маркл удивили публику появлением на светском мероприятии. Герцогиня нарушила протокол дресс-кодом, а ее муж – спел со сцены.

Принц Гаррі та Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл посетили благотворительный показ мюзикла Гамильтон в лондонском театре Victoria Palace.

Герцогиня появилась на публике в мини-платье, продемонстрировав свои ноги.

Дресс-код позволяет представительницам королевской семьи носить платья чуть выше колен, однако Меган превысила допустимую норму на несколько сантиметров.

Кроме того, V-образный вырез платья Маркл был слишком глубоким, хотя и не демонстрировал ничего лишнего.

Фото: Dan Charity – WPA Pool/Getty Images

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Не остался без внимания также принц Гарри. Он поднялся на сцену вместе с авторами мюзикла, чтобы произнести речь.

Правда перед этим спел несколько тактов из песни, которую исполнял персонаж мюзикла король Георг III.

Напомним, последний раз Меган Маркл и принц Гарри выходили в свет в конце июля. После этого они ушли в отпуск.Ранее СМИ писали о том, что Меган Маркл беременна – супруги якобы ожидают двойню.

Фото: Dan Charity – WPA Pool/Getty Images

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