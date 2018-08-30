Российские танки в Чехословакии: что общего между Пражской весной и Донбассом

Январь 68-го года. Социалистическая Чехословакия – сателлит СССР. После изменений в руководстве местной Компартии страна неожиданно для Москвы начинает строить социализм с человеческим лицом. Инициатор реформ – новоизбранный первый секретарь ЦК КПЧ Александр Дубчек. На самом деле Прага не собиралась выходить из Варшавского договора. Только разрешить свободу слова и СМИ, упростить выезд на Запад и сделать поворот к рыночной экономике. Но по тем временам это была невероятная крамола. По всей стране начинаются массовые акции в поддержку нового курса. Реформы вроде горбачевской перестройки в мире назвали Пражской весной.



Леонид Брежнев пытался давить на Дубчека. Все понятно – Москве был нужен формальный повод для военного подавления Пражской весны. Представители консервативного крыла компартии Чехословакии передали советской делегации письмо с просьбой ввести якобы дружеские войска. Военную операцию назвали «Дунай». Более 6000 танков, около 30 дивизий, три фронта. Центральный – войска Германской демократической и Польской народной республики совместно с мотострелковыми, танковыми и десантными подразделениями из СССР. Южный – подразделения армий Народной республики Болгарии и Венгрии народной республики совместно с советскими ВДВ. И Прикарпатский фронт – преимущественно механизированные части из Украины.

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Начать вторжение должны были обновлены воздушно-десантные войска генерала Маргелова. Именно в 1968-м впервые появился голубой берет – это был акт пропаганды. Мол, в советском Союзе есть войска, которые за ночь могут перечеркнуть политическую карту Европы. На самолетах из России вылетают 103 и 7 дивизии ВДВ. Никакие войска НАТО не встретили и сухопутные части. Единственное сопротивление – местное население. До сих пор непонятно, для чего нужно было гнать технику через города. Танки только усиливали возмущение, их встречали с призывами – “Убирайтесь вон!”.

21 августа в Кошице погибли сразу 7 местных. Это самые большие потери за один день. В Праге радиостанции успели призвать людей дать отпор интервентам. Начались горячие бои. В первую ночь интервенции руководство Чехословакии провело съезд и вынесло ноту протеста СССР и ее сателлитам. Но под утро Александр Дубчек и другие лидеры республики не смогли выйти из здания и были на прицеле автоматчиков. На самолете их вывезли в Москву. Там, под давлением, а по другой версии под действием специального укола, Дубчек подписал протокол, который фактически сворачивал Пражскую весну. На смену теплой весне 68-го придет холодная – 69-го, когда Дубчека на посту сменит полностью лояльный Москве Густав Гусак. Всех, кто протестовал против ввода войск, отправят в тюрьмы или психушки. Среди них и немало украинских шестидесятников и националистов.

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