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Россия испытала новую секретную ракету

Российские военные испытали новую ракету системы противоракетной обороны (ПРО).

Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет Inforesist.

Испытания состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Противоракета успешно поразила условную цель с заданной точностью, отметили в российском военном ведомстве.

Все характеристики ракеты — скорость, дальность полета и даже внешний вид — не раскрываются.

Система противоракетной обороны стоит на вооружении войск ПРО ВКС и прикрывает Москву и Центральный промышленный район от ударов баллистических ракет. Также среди ее задач — помощь системам предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.


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К слову, Россия использует Донбасс как полигон для испытания своих новых боеприпасов, техники и вооружения.

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