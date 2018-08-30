В США прошла церемония прощания с Джоном Маккейном

В ротонде Капитолия штата Аризона в городе Финикс прошла первая мемориальная служба, посвященная умершему американскому сенатору Джону Маккейну.
Об этом сообщает CNN.
Губернатор Дуг Дуче сказал речь и вспоминал. что Джон Маккейн был международно известным деятелем, а также крупнейшой фигурой в истории Аризоны.
Жена Маккейна прижалась лицом к гробу, а дети плакали.
Во второй половине дня ротонда была открыта для всех желающих отдать честь сенатору.Читайте: Я уважаю Маккейна: Трамп почтил память сенатора Мы вершим историю - предсмертное послание Маккейна Битва продолжается. Изменится ли курс США по Украине после ухода Маккейна
В четверг в Финиксе пройдет открытая для публики церемония памяти с шествием через весь город.
В пятницу гроб с телом Маккейна выставят в Капитолии в Вашингтоне после еще одной церемонии, посвященной достижениям сенатора.
В субботу также пройдет панихида в Национальном соборе Вашингтона, где выступят, в числе прочих, экс-президенты Барак Обама и Джордж Буш-младший.
Похороны Маккейна состоятся 2 сентября.
Напомним, Сенатор Джон Маккейн скончался 25 августа после продолжительной борьбы с раком.
Он был известен как герой войны, критик авторитарных режимов и влиятельный друг Украины.
Фото: скрины с сюжетов CBS, CNN, Global News
Видео: CBS Evening News