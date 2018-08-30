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В США прошла церемония прощания с Джоном Маккейном

В ротонде Капитолия штата Аризона в городе Финикс прошла первая мемориальная служба, посвященная умершему американскому сенатору Джону Маккейну.

Об этом сообщает CNN.

Губернатор Дуг Дуче сказал речь и вспоминал. что Джон Маккейн был международно известным деятелем, а также крупнейшой фигурой в истории Аризоны.

Жена Маккейна прижалась лицом к гробу, а дети плакали.

Во второй половине дня ротонда была открыта для всех желающих отдать честь сенатору.

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В четверг в Финиксе пройдет открытая для публики церемония памяти с шествием через весь город.

В пятницу гроб с телом Маккейна выставят в Капитолии в Вашингтоне после еще одной церемонии, посвященной достижениям сенатора.

В субботу также пройдет панихида в Национальном соборе Вашингтона, где выступят, в числе прочих, экс-президенты Барак Обама и Джордж Буш-младший.

Похороны Маккейна состоятся 2 сентября.

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В США прошла церемония прощания с Джоном Маккейном / 9 фотографий

Напомним, Сенатор Джон Маккейн скончался 25 августа после продолжительной борьбы с раком.

Он был известен как герой войны, критик авторитарных режимов и влиятельный друг Украины.

Фото: скрины с сюжетов CBS, CNN, Global News

Видео: CBS Evening News

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