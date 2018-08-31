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Контракт на $805 млн: Boeing будет сотрудничать с ВМС США

Компания Boeing получила заказ на производство четырех беспилотных летательных аппаратов-дозаправщиков корабельного базирования MQ-25 Stingray для военно-морских сил (ВМС) США.

Об этом сообщает Defense News.

Стоимость контракта составляет 805 млн долларов. В него входит разработка, изготовление, испытание и поставка четырех беспилотников.

ВМС рассчитывают достигнуть начальной боевой готовности MQ-25 к 2024 году.

К слову, MQ-25 — это программа ВМС США по разработке беспилотной авиационной системы (БАС) корабельного базирования UCAAS (unmanned carrier aviation air system).

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БАС, по планам ВМС, должна обеспечивать дозаправку самолетов в воздухе, чтобы с большей пользой применять корабельные истребители и увеличить дальность их действия, стартуя с авианосца.

MQ-25 станет первой авиационной системой, приобретаемой управлением программ беспилотной авиации ВМС PMA-268.

Кстати, за получение контракта по программе MQ-25, помимо Boeing, боролись компании Lockheed Martin и General Atomics Aeronautical System Inc, GA-ASI.

Напомним, Boeing будет поставлять комплектующие для самолетов Ан.

ФотоRichair/Dreamstime.com

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