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Россия всегда будет вместе с вами: реакция Путина на убийство Захарченко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким главаря так называемой “ДНР” Александра Захарченко, убитого сегодня в Донецке.

захарченко убили

Об этом сообщается на сайте Кремля.

– Подлое убийство Александра Захарченко — это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится, — говорится в сообщении.

Читайте: Россия никогда сама не уйдет из Донбасса - эксперт об убийстве Захарченко Кто и за что ликвидировал Захарченко. Все версии Захарченко убит. Первое видео с места взрыва в Донецке

Путин выразил надежду, что организаторы понесут наказание.

– Хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким Александра Владимировича Захарченко, всем жителям Донбасса. Россия всегда будет вместе с вами, – написал он.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с убийством Захарченко по статье “акт международного терроризма” (статья 361 УК РФ).

Кто убил Захарченко?

  • Украинские спецслужбы 67%, 54 голоса
    54 голоса 67%
    67%
  • ФСБ 19%, 15 голосов
    15 голосов 19%
    19%
  • Свои из “ДНР” 15%, 12 голосов
    12 голосов 15%
    15%
Всего голосов: 81

Напомним, сегодня Захарченко был смертельно ранен в центре Донецка. Взрыв произошел у кафе Сепар на улице Пушкина, которое находится в нескольких сотнях метров от резиденции боевика.

Фото: dreamstime.

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