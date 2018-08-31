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Рассекречено! В США обнародовали разговор Ельцина с Клинтоном о Путине

Из обнародованных документов следует, что в сентябре 1999 года Борис Ельцин сообщил Биллу Клинтону, что выбрал себе в преемники Владимира Путина и объяснил американскому лидеру, почему сделал такой выбор.

Так, президентская библиотека имени Билла Клинтона опубликовала более тысячи документов, связанных с российско-американскими отношениями, в том числе стенограммы разговоров Клинтона с Борисом Ельциным, сообщает RT.

Ельцин 8 сентября 1999 года по телефону сообщает Клинтону о том, что выбрал своим преемником Владимира Путина.

– Вскоре, в ближайшие дни, вы встретитесь с Путиным. Пока же я хотел бы рассказать вам о нем, чтобы вы знали, какой он человек, — сказал Ельцин Клинтону.

– К сожалению, на тот момент я не смог найти кого-либо из действующих кандидатов. Наконец, я наткнулся на него, на Путина, и изучил его биографию, его интересы, его знакомых и т.д. и т.п. Я понял, что он надежный человек, хорошо разбирается в том, что находится в его сфере ответственности. В то же время он обстоятельный и сильный, очень общительный и может легко входить в контакт с потенциальными партнерами. Я уверен, что вы найдете его высококвалифицированным партнером. Я глубоко убежден, что его поддержат как кандидата в 2000 году, — сказал Ельцин.

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А в ходе разговора, который состоялся 19 ноября 1999 года, Клинтон вновь возвращается к теме преемника и спрашивает Ельцина, кто победит на выборах.

– Конечно, Путин. — отвечает Ельцин. — Он будет преемником. Он демократ и знает Запад, — добавил он.

– Он очень умен, — ответил на это Клинтон.

– Он сильный. У него есть внутренний стержень. Он силен внутренне. И я сделаю все возможное для его победы — законным путем, разумеется. И он победит. Вы будете вести дела вместе. Он продолжит линию Ельцина, ориентированную на демократию и расширение контактов России. У него есть энергия и мозги, чтобы добиться успехов в этом, — сказал Ельцин в конце разговора.

Напомним, рейтинг Путина упал до уровня 2013 года.

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