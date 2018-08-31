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Расстреливали и насиловали: в Литве рассказали о преступлениях Красной армии

В Литве с 31 августа начали публиковать документы, которые свидетельствуют о преступлениях Красной армии.

Об этом сообщает Delfi.

Документы свидетельствуют, что после прихода советских военных в Клайпедской и Шилутской областях начались повальные изнасилования женщин независимо от их национальности или возраста.

Центр исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы публикует документы Коммунистической партии, Красной армии, МВД и других ведомств, которые раскрывают их репрессивные и насильственные действия в Литве в 1944-1953 годах. Материалы приурочили к годовщине вывода советских оккупационных войск, последние части которых покинули Литву в  1993 году.

Также в документах представлены материалы, в которых рассказывается, как пьяные советские солдаты стреляли в людей и поджигали усадьбы.

Читайте: Нацполиция и Генпрокуратура рассекретила материалы преступной деятельности председателя Виноградовского РГА

К слову, Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила президента Сирии Башара Асада в преступлениях против человечности.

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