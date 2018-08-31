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Факты / Мир / В Новой Зеландии хотят запретить кошек/

В Новой Зеландии хотят запретить кошек

В регионе Новой Зеландии предлагают запретить жителям заводить новых кошек после смерти тех, которые у них есть.

Региональный совет в Новой Зеландии предложил запретить всех домашних кошек, поясняя свое предложение попыткой защитить животных, пишет The Guardian.

Согласно плану властей округа Омаи в Новой Зеландии, предусматривается стерилизация, чипирование и регистрация всех домашних кошек. После смерти кошки жителям не разрешается иметь другую.

Власти указывают также на то, что домашние кошки истребляют птиц в регионе.

Обсуждение инициативы продлится до конца октября. Однако местные жители уже выступили против такого предложения.

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К слову, ранее мы писали, как выбрать домашнее животное для себя и ребенка.

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