В Новой Зеландии хотят запретить кошек

В регионе Новой Зеландии предлагают запретить жителям заводить новых кошек после смерти тех, которые у них есть.
Региональный совет в Новой Зеландии предложил запретить всех домашних кошек, поясняя свое предложение попыткой защитить животных, пишет The Guardian.
Согласно плану властей округа Омаи в Новой Зеландии, предусматривается стерилизация, чипирование и регистрация всех домашних кошек. После смерти кошки жителям не разрешается иметь другую.
Власти указывают также на то, что домашние кошки истребляют птиц в регионе.
Обсуждение инициативы продлится до конца октября. Однако местные жители уже выступили против такого предложения.
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К слову, ранее мы писали, как выбрать домашнее животное для себя и ребенка.
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