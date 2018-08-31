Убийство Захарченко: кому выгодно и что за этим стоит

Глава так называемого “ДНР” был убит в кафе Сепар в Донецке. Факты ICTV рассказывают о причинах теракта и тех, кому он мог быть выгоден.

Александр Захарченко был убит вечером 31-го августа, в последний день лета, в донецком кафе Сепар, которое находится недалеко от штаба самопровозглашенной “ДНР”. Украинские и российские СМИ сообщили о том, что глава “ДНР” Александр Захарченко получил не совместимые с жизнью ранения. Взрыв был настолько большой силы, что его слышали на другом конце города.

Факты ICTV пытаются разобраться в хронологии событий и понять, кому могло быть выгодно убийство Захарченко.

Захарченко и еще несколько человек из его окружения погибли в результате взрыва недалеко от резиденции “ДНР” в кафе Сепар. Ранен министр налогов и доходов “ДНР” Александр Тимофеев по прозвищу Ташкент.

Российский МИД выступил с официальным заявлением о том, что к убийству Захарченко приложил руку Киев. Об этом заявил представитель МИД РФ Мария Захарова:

– Вместо выполнения минских договоренностей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская партия войны реализует террористический сценарий… Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне.

По данным российских СМИ, местные силовики задержали недалеко от теракта несколько человек и ими якобы оказались “украинские диверсанты”. По их информации, в организации теракта подозревается один из охранников Захарченко, который успел скрыться.

Представитель СБУ Игорь Гуськов подобную информацию отрицает и утверждает, что смерть Захарченко стала результатом местных конфликтов:

– Информация, которая находится в СБУ подтверждает, что сегодня произошел взрыв, в результате которого был убит Александр Захарченко. У нас есть повод предполагать, что его смерть произошла в результате внутренних конфликтов. Мы не исключаем и попытки российских спецслужб устранить довольно одиозную фигуру, которая, по имеющейся у нас информации, мешала россиянам.

Власти “ДНР” заявили о “закрытии Донецка для въезда и выезда”. Проводятся оперативные операции. В школах Донецка отменили первый звонок на 1 сентября.

Накануне теракта просепаратистские СМИ пытались убедить местное население, что теракт и провокации готовит украинская сторона и якобы украинские журналисты отправляются на территорию ООС для освещения этого события. Был опубликован даже список журналистов, которые направляются поближе к месту происшествия. Однако ни один журналист из этого списка так и не оказался на месте, откуда, по мнению просепаратистских СМИ, было бы удобней освещать события украинской стороне.

Перед смертью Захарченко в оккупированном Донецке с молниеносной скоростью пронеслась новость о том, что Кремль готовит отставку лидера “ДНР”. Причины не назывались, однако местная пресса намекала на то, что “Захарченко серьезно накосячил”. Более того, еще несколько дней назад официальная Москва занялась активными поисками замены Захарченко.

Преемником Захарченко в “ДНР” может стать один из его заместителей – Екатерина Матющенко, Александр Тимофеев (который получил ранения при взрыве и о его состоянии пока что ничего не известно) либо Дмитрий Трапезников. Однако Кремль может дать указание поставить человека не из окружения Захарченко, чтобы более активно внедрять свою политику в оккупированные территории.

Напомним, что Захарченко входил в руководящие органы “ДНР” с момента ее возникновения в апреле 2014 года. В Украине Захарченко обвиняют в создании террористической и сепаратистской организации, и он объявлен в розыск.