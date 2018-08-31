Ельцин предсказал аннексию Крыма 22 года назад

Первый президент РФ Борис Ельцин предупреждал экс-президента США Билла Клинтона об опасности развязывания гражданской войны, отмены границ между республиками и аннексии Крыма.

Об этом говорится в стенограммах бесед Бориса Ельцина и Билла Клинтона, опубликованных на сайте библиотеки экс-президента США.

Во время Кремлевского обеда 21 апреля 1996 года, когда Клинтон посетил Москву, стороны говорили о предстоящих президентских выборах в России.

Тогда Ельцин четко предупреждал об угрозах в случае возвращения к власти компартии.

– Существует кампания в прессе США, в которой говорится, что люди не должны бояться коммунистов, что они хорошие, честные и добрые люди. Я предупреждаю не верить этому. Более половины из них фанатики, они уничтожают все. Это будет означать гражданскую войну. Они отменят границы между республиками, они хотят вернуть Крым, даже предъявляют претензии по Аляске, – отметил тогда Ельцин.

В ответ Клинтон говорит, что понимает, что есть люди, которые стремятся вызвать возмущение Запада, в частности против США.

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Напомним, президентская библиотека им. Билла Клинтона опубликовала более тысячи документов, связанных с российско-американскими отношениями.

В одной из стенограмм Борис Ельцин рассказывает Биллу Клинтону о Владимире Путине и объясняет, почему выбрал его своим преемником.

Фото: Sean Gallup/Getty Images