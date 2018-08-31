ЕС откажется от перехода на летнее и зимнее время

Европейский союз планирует отменить перевод часов на летнее и зимнее время.

Вопрос об отмене перехода на летнее и зимнее время поставят на обсуждение уже сегодня, заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передает Deutsche Welle.

– Решение будет принято сегодня, – добавил политик.

В случае одобрения Еврокомиссией соответствующего предложения, его должны будут утвердить Европарламент и страны-члены ЕС.

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Официальные результаты голосования еще не обнародованы, однако, по неофициальным данным, в нем приняли участие около 4,6 млн человек.

При этом более 80% опрошенных граждан ЕС поддержали отмену перевода часов в летнее и зимнее время.

Кстати, в Киевсовете уже предлагали отменить переход на летнее время из-за стресса и негативного влияния на состояние человека.

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