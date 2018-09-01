Встречи в Нормандском формате не будет – Лавров

Россия исключила возможность переговоров в Нормандском формате из-за убийства главы “ДНР” Александра Захарченко.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о невозможности ведения переговоров в Нормандской формате после ликвидации главаря террористической организации “ДНР” Александра Захарченко, передает УНИАН.
– В нынешней ситуации, конечно, невозможно разговаривать о ближайших встречах в Нормандском формате, как этого хотели многие европейские партнеры.
Это серьезная ситуация, которую нужно проанализировать. Мы сейчас этим занимаемся, – сказал Лавров.
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Напомним, главу “ДНР” Александра Захарченко убили в центре Донецка. В кафе недалеко от резиденции боевика произошел взрыв.
Новым главарем “ДНР” назначен “заместитель главы совета министров республики” Дмитрий Трапезников.
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