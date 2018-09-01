PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Россия / Встречи в Нормандском формате не будет - Лавров/

Встречи в Нормандском формате не будет – Лавров

Россия исключила возможность переговоров в Нормандском формате из-за убийства главы “ДНР” Александра Захарченко.

Сергій Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о невозможности ведения переговоров в Нормандской формате после ликвидации главаря террористической организации “ДНР” Александра Захарченко, передает УНИАН.

– В нынешней ситуации, конечно, невозможно разговаривать о ближайших встречах в Нормандском формате, как этого хотели многие европейские партнеры.

Это серьезная ситуация, которую нужно проанализировать. Мы сейчас этим занимаемся, – сказал Лавров.

Читайте: Торговец курами, титушки и боевик. Кто такой Захарченко

Напомним, главу “ДНР” Александра Захарченко убили в центре Донецка. В кафе недалеко от резиденции боевика произошел взрыв.

Новым главарем “ДНР” назначен “заместитель главы совета министров республики” Дмитрий Трапезников.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка